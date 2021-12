Rivodutri | torna il presepe subacqueo della Sorgente di Santa Susanna

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma Natale 2021, siete in cerca di una meta per una gita fuori porta?Immancabile una visita aldichead illuminare. La rappresentazioneNatività all’intero delle gelide e purissime acquediè un appuntamento ormai imperdibile nella Valle del Primo, realizzato nella vicina Greccio nel 1223 da San Francesco. Ilè realizzato con statue di vetroresina alte circa 1,5 metri, collocate nelle limpide acque e illuminate da fari che ne permettono la visione anche in notturna, regalando uno spettacolo emozionante, suggestivo ...

Roma Natale 2021, siete in cerca di una meta per una gita fuori porta?Immancabile una visita al Presepe Subacqueo della Sorgente di Santa Susanna che ...Il presepe subacqueo torna ad illuminare Rivodutri . La cerimonia di inaugurazione si terrà domani, 11 dicembre, alla presenza del vescovo ...