Riservare carrozze alle donne mi pare offensivo. Ne ho parlato con chi ha lanciato la petizione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non siamo in Afghanistan, Arabia Saudita o Iran ma in Italia. Da qualche giorno i maggiori quotidiani nazionali riportano la notizia di una petizione che richiede una carrozza, quella di testa, riservata esclusivamente alle donne sui treni di Trenord. La petizione è stata lanciata dopo la duplice aggressione sessuale subita il 3 dicembre da due ragazze, una a bordo di un treno della linea Milano-Varese e una seconda, poco dopo, all'interno della stazione ferroviaria di Vedano Olona (Varese). Con il titolo "Vogliamo viaggiare sicure" su change.org la petizione è stata lanciata dalla signora Greta Carla Anchini Malnate (Varese), proprietaria di un negozio di ottica. "Abbiamo il diritto di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura. In altri paesi, sui mezzi di trasporto anche locale ...

