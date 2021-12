Ripascimento | la nuova spiaggia finisce sott’acqua VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Pastena e Mercatello: il mare agitato arriva fin quasi a toccare il muraglione di contenimento della strada. Le basi delle piattaforme degli stabilimenti balneari sono continuamente battute dalle onde. Ritornano le scene che i salernitani speravano essere state scongiurate con il termine dell’opera di. Quelladistesa dioggi, 10 dicembre, appare invece. Tanto che in alcuni lunghi tratti è impossibile percorrerla senza risalire sul marciapiede. Altro elemento di riflessione è l’azione erosiva delle onde. Sul posto si percepisce con quanta forza le onde scavino laddove toccano terra, prima di esaurire la propria forza in estensione ed in profondità. Le scogliere soffolte fanno il loro lavoro ma, evidentemente, non basta. Passato il ...