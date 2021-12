Riorganizzazione M5s, la base approva la nomina dei 5 vicepresidenti e la nascita dei 17 comitati politici. Conte: “Il 90% a favore” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli iscritti M5s hanno ratificato una delle ultime fasi della Riorganizzazione del Movimento proposta da Giuseppe Conte. I cinque vicepresidenti scelti dall’ex premier hanno ottenuto l’approvazione con 25.061 sì e 3261 no. E quindi, da oggi, la segreteria è ufficialmente composta da Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco. I militanti hanno anche approvato la composizione dei quattro comitati previsti dallo Statuto e dei 13 facoltativi. I voti favorevoli ai comitati sono stati tutti superiori alle 25mila unità, tranne il Comitato per gli Enti locali, che ha ricevuto 23.214 sì e 5.108 no. La partecipazione elettorale rimane molto bassa: gli aventi diritto al voto sono 131.760. Nella scorsa consultazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli iscritti M5s hanno ratificato una delle ultime fasi delladel Movimento proposta da Giuseppe. I cinquescelti dall’ex premier hanno ottenuto l’zione con 25.061 sì e 3261 no. E quindi, da oggi, la segreteria è ufficialmente composta da Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco. I militanti hanno ancheto la composizione dei quattroprevisti dallo Statuto e dei 13 facoltativi. I votivoli aisono stati tutti superiori alle 25mila unità, tranne il Comitato per gli Enti locali, che ha ricevuto 23.214 sì e 5.108 no. La partecipazione elettorale rimane molto bassa: gli aventi diritto al voto sono 131.760. Nella scorsa consultazione ...

