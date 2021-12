Rinnovo Saponara, l’agente in sede per cercare un accordo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Riccardo Saponara è in scadenza di contratto nel 2022, oggi l’agente è andato in sede per le prime prove di Rinnovo Come riportato da Firenzeviola.it, gli agenti di Riccardo Saponara sono entrati in sede viola per le prime prove di Rinnovo per il centrocampista. Saponara è in scadenza nel 2022, ma viste le recenti buone prestazioni offerte dal trequartista, che con Italiano sembra aver ritrovato la continuità di un tempo, potrebbe arrivare la proposta di prolungamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Riccardoè in scadenza di contratto nel 2022, oggiè andato inper le prime prove diCome riportato da Firenzeviola.it, gli agenti di Riccardosono entrati inviola per le prime prove diper il centrocampista.è in scadenza nel 2022, ma viste le recenti buone prestazioni offerte dal trequartista, che con Italiano sembra aver ritrovato la continuità di un tempo, potrebbe arrivare la proposta di prolungamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

