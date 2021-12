Rinnovi PSG | Leonardo pronto a blindare Di Maria e Marquinhos

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Paris Saint Germain esarebbero pronti a rinnovare i contratti di Di: preoccupano le situazioni Mbappe-Paredesin casa PSG è al lavoro per cercare di risolvere idi alcuni dei giocatori dei parigini. Disono vicini a prolungare il loro contratto. L’argentino in scadenza èa firmare un rinnovo annuale, mentre per il brasiliano in scadenza 2024 c’è tempo ma la società vuole blindarlo. Casi più spinosi per Mbappè e Paredes: il primo in scadenza potrebbe lasciare Parigi a zero in estate, mentre il centrocampista è in scadenza nel 2023 e ancora non ha trovato l’accordo con la società. A riportarlo è Le Parisien. L'articolo proviene da Calcio News 24.