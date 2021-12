Rimandati i concerti di Sangiovanni nel 2022: le nuove date (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono stati Rimandati i concerti di Sangiovanni del 2022. La tournée, inizialmente prevista per il mese di gennaio del prossimo anno, è stata rimandata alla primavera. I live di Sangiovanni attesi in inverno sono appena stati Rimandati. I biglietti già acquistati dai fan saranno comunque validi per prendere parte ai nuovi appuntamenti dal vivo, di cui conosciamo anche il calendario. Il tour di Sangiovanni inizierà quindi il 2 maggio da Torino, dove l’artista terrà un doppio concerto a Venaria, Teatro Concordia. Il 5 maggio Sangiovanni si esibirà all’Alcatraz di Milano e il 12 maggio a Napoli; il 15 e 16 maggio è atteso una doppio spettacolo all’Atlantico Live di Roma. Il 22 e il 23 maggio Sangiovanni sarà ancora all’Alcatraz di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono statididel. La tournée, inizialmente prevista per il mese di gennaio del prossimo anno, è stata rimandata alla primavera. I live diattesi in inverno sono appena stati. I biglietti già acquistati dai fan saranno comunque validi per prendere parte ai nuovi appuntamenti dal vivo, di cui conosciamo anche il calendario. Il tour diinizierà quindi il 2 maggio da Torino, dove l’artista terrà un doppio concerto a Venaria, Teatro Concordia. Il 5 maggiosi esibirà all’Alcatraz di Milano e il 12 maggio a Napoli; il 15 e 16 maggio è atteso una doppio spettacolo all’Atlantico Live di Roma. Il 22 e il 23 maggiosarà ancora all’Alcatraz di ...

riverpoptate : raga ma dovevate sapere che i concerti erano rimandati da quando ha annunciato sanremo… non può cantare prima #amemici20 - GiuGiuLolalove : @alexiuss11 Ma lui a prescindere dal covid causa Sanremo non poteva fare ora i concerti … penso li abbia rimandati… - ChiaraLamonica1 : @ilariainstabile @sangioegiusupp Per capire quindi anche I concerti di gennaio verranno rimandati?? - saraamurolo_ : RT @sangioegiusupp: giusto per vostra conoscenza i concerti li avrebbe rimandati a prescindere da sanremo secondo me - eyestrange : RT @ilariainstabile: Giusto per precisare, questa regola non vieta di fare concerti (vedi Bravi), bensì impedisce di esibirsi in eventi che… -

Sospesi i concerti dell'Accademia di Santa Cecilia: l'orchestra è in quarantena Alcuni membri dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sono finiti in quarantena e per questo i concerti previsti per ...

