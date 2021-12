Rider, da salario minimo a ferie: le nuove norme UE (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dalla definizione del livello di retribuzione e dell’orario di lavoro al codice di abbigliamento: nella sua comunicazione, ieri, Bruxelles ha stilato una lista di criteri per inquadrare i lavoratori della gig economy come dipendenti e spingere la loro assunzione. Obiettivo dichiarato è tutelare lavoratori superando una pericolosa incertezza normativa. Da salario minimo a ferie: le nuove norme UE La Commissione europea ha presentato nella giornata di ieri, giovedì 9 dicembre, le nuove regole a tutela dei Rider e dei lavoratori delle piattaforme come da Uber a Deliveroo passando per Glovo. Per coloro che vengono riclassificati come lavoratori – spiega l’esecutivo comunitario – questo significa il diritto a un salario minimo (dove ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dalla definizione del livello di retribuzione e dell’orario di lavoro al codice di abbigliamento: nella sua comunicazione, ieri, Bruxelles ha stilato una lista di criteri per inquadrare i lavoratori della gig economy come dipendenti e spingere la loro assunzione. Obiettivo dichiarato è tutelare lavoratori superando una pericolosa incertezza normativa. Da: leUE La Commissione europea ha presentato nella giornata di ieri, giovedì 9 dicembre, leregole a tutela deie dei lavoratori delle piattaforme come da Uber a Deliveroo passando per Glovo. Per coloro che vengono riclassificati come lavoratori – spiega l’esecutivo comunitario – questo significa il diritto a un(dove ...

