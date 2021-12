Respinto il ricorso del Napoli per Spalletti: domenica non sarà in panchina (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Corte Sportiva d’Appello ha deciso di respingere il ricorso presentato dal Napoli per la riduzione della squalifica di Spalletti. Così fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky. Confermate le due giornate per avere, al 47? del secondo tempo di Sassuolo-Napoli contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose. Ricordiamo che a determinare la squalifica di due giornate sarebbe stato il comportamento «recidivo» imputato all’allenatore azzurro. Spalletti tornerà in panchina col Milan il 19 dicembre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Corte Sportiva d’Appello ha deciso di respingere ilpresentato dalper la riduzione della squalifica di. Così fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky. Confermate le due giornate per avere, al 47? del secondo tempo di Sassuolo-contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose. Ricordiamo che a determinare la squalifica di due giornate sarebbe stato il comportamento «recidivo» imputato all’allenatore azzurro.tornerà incol Milan il 19 dicembre. L'articolo ilsta.

