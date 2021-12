Reggina Alessandria probabili formazioni e Tv

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Gara valida per la diciassettesima giornata della Serie A 21/22. I piemontesi sono chiamati a reagire dopo la sconfitta contro il Pordenone. Davanti c’è unareduce da una sconfitta contro il Lecce, ma che naviga in acque tutto sommato tranquille.si giocherà domenica 12 dicembre alle ore 20,30 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Come arrivano le squadre? Periodo negativo per gli amaranto. Con il Lecce è arrivata la quarta sconfitta consecutiva. La squadra ammirata nel primo scorcio di stagione sembra essersi smarrita. La situazione non è ancora preoccupante, ma urge invertire la rotta. Basta poco per ritrovarsi nelle sabbie mobili della zona retrocessione. Gli ospiti hanno perso le ultime due gare del campionato. Pesa però la sconfitta contro il Pordenone ultimo in classifica. Quella ...

ore 20:30 Serie B 17a Giornata:vs[visibile con pacchetto Sky Calcio] Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 251 Digitale Terreste: diretta su Sky Sport ...La diciassettesima giornata di Serie BKT inizia venerdì 10 con l'anticipo delle 18:00 tra Cremonese e Crotone e si chiude domenica 12 alle 20:30 con. Dalle 13:45 puoi seguire in diretta su DAZN la giornata della SerieBKT : accedi alla piattaforma col tuo dispositivo e guarda il match completo per non perderti neanche un'...Simone Corazza, ex di Reggina-Alessandria, ha parlato della gara di domenica ai microfoni de Il Piccolo, in particolare raccontando le sue sensazioni: "Sarà emozionante tornare in ...Undici punti in casa e undici fuori, la Reggina non è, numeri alla mano, squadra di casa o squadra da trasferta. Rendimento identico relativamente alle gare al Granillo e quelle lontano ...