Regeni, Minniti e la missione ‘segreta’ in Egitto per sbloccare la situazione: “Me lo chiese Conte. L’Italia ha fatto tutto il possibile” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Secondo l’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, lo Stato italiano ha fatto “tutto il possibile” per ottenere verità e giustizia per Giulio Regeni. In un’intervista rilasciata a The Post Internazionale, dopo che la relazione finale della commissione parlamentare d’inchiesta ad hoc guidata dal deputato di LeU, Erasmo Palazzotto, ha rivelato una sua missione segreta al Cairo su mandato dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte per ottenere la massima collaborazione, l’ex capo del Viminale del governo Gentiloni ricostruisce quei giorni: “Mi fu chiesto dal presidente del Consiglio in persona – spiega – Di fronte a un obiettivo così importante da raggiungere, si agisce nel nome del Paese, indipendentemente da chi è al governo. E si utilizzano le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Secondo l’ex ministro dell’Interno, Marco, lo Stato italiano hail” per ottenere verità e giustizia per Giulio. In un’intervista rilasciata a The Post Internazionale, dopo che la relazione finale della comparlamentare d’inchiesta ad hoc guidata dal deputato di LeU, Erasmo Palazzotto, ha rivelato una suasegreta al Cairo su mandato dell’allora presidente del Consiglio Giuseppeper ottenere la massima collaborazione, l’ex capo del Viminale del governo Gentiloni ricostruisce quei giorni: “Mi fu chiesto dal presidente del Consiglio in persona – spiega – Di fronte a un obiettivo così importante da raggiungere, si agisce nel nome del Paese, indipendentemente da chi è al governo. E si utilizzano le ...

