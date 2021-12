Regeni, Fico: non ci fermiamo nella ricerca di verità e giustizia (Di sabato 11 dicembre 2021) "Noi ci aspettiamo ancora un avanzamento, da parte dell'Egitto, di collaborazione per la ricerca della verità e della giustizia su Giulio Regeni". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) "Noi ci aspettiamo ancora un avanzamento, da parte dell'Egitto, di collaborazione per ladellae dellasu Giulio". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto, ...

