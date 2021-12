Record di Green pass scaricati in un solo giorno | 1 | 4 milioni di certificati solo il 9 dicembre

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La campagna di vaccinazione in Italia procede spedita e lo si può vedere non soltanto dal tasso di vaccinazione con una sola dose che sfiora il 90%, ma anche dal numero didalla ...

stata a modo suo una giornataquella di ieri, giovedì 9 dicembre, avendo fatto segnare il volume più elevato diPass rilasciati dalla Piattaforma Nazionale, considerando il periodo intercorso tra il 6 agosto (data di ...Nuovoper ipass scaricati in Italia: nella giornata del 9 dicembre - si legge sulla piattaforma del governo sui certificati verdi - ne sono stati scaricati oltre 1,4 milioni (il numero ...Quasi un milione e mezzo di certificazioni emesse in un solo giorno: mai così tante dall'entrata in vigore del Green Pass a inizio agosto.La Germania contabilizza nelle ultime 24 ore il record di 50.196 nuovi contagi da Covid-19, ai massimi dall'inizio della pandemia per il quarto giorno consecutivo.