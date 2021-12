Record di green pass scaricati in Italia: 1,4 milioni in 24 ore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cresce il numero dei vaccinati in Italia e i green pass scaricati. Oltre 100 milioni sono le dosi di vaccino inoculate. Almeno l’89% dei cittadini ha ricevuto la prima dose. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)I green pass fanno segnare un nuovo Record. Nella giornata di ieri sono stati, come spiega lo stesso Ministero della Salute, sono stati scaricati oltre 1,4 milioni di green pass: un numero che fa segnare un nuovo Record e che dimostra come le nuove regole stiano dando una ulteriore spinta alle vaccinazioni. I 1.478.493 nuovi certificati verdi vanno a rinforzare lo sforzo già fatto negli ultimi mesi. 148.424.672 è invece il numero che indica ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Cresce il numero dei vaccinati ine i. Oltre 100sono le dosi di vaccino inoculate. Almeno l’89% dei cittadini ha ricevuto la prima dose. (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)Ifanno segnare un nuovo. Nella giornata di ieri sono stati, come spiega lo stesso Ministero della Salute, sono statioltre 1,4di: un numero che fa segnare un nuovoe che dimostra come le nuove regole stiano dando una ulteriore spinta alle vaccinazioni. I 1.478.493 nuovi certificati verdi vanno a rinforzare lo sforzo già fatto negli ultimi mesi. 148.424.672 è invece il numero che indica ...

