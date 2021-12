RB Lipsia-Borussia Monchengladbach (sabato 11 dicembre, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il RB Lipsia ha chiuso la sua avventura in Champions League con la bella quanto ininfluente vittoria sul Manchester City, firmata da Szoboszlai e da Andrè Silva; in campionato la squadra continua il suo cammino ondivago ben lontano dalle posizioni europee, e per questo motivo il tecnico Marsch è stato esonerato e la prima squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il RBha chiuso la sua avventura in Champions League con la bella quanto ininfluente vittoria sul Manchester City, firmata da Szoboszlai e da Andrè Silva; in campionato la squadra continua il suo cammino ondivago ben lontano dalle posizioni europee, e per questo motivo il tecnico Marsch è stato esonerato e la prima squadra InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Lipsia Vs #BorussiaMonchengladbach è una partita della quindicesima giornata di Bundesliga che si g… - dicotutto1 : RT @loscugnizzo76: Il Napoli nel sorteggio dei play off per approdare agli ottavi di Europa League può incontrare una di queste squadre Ba… - loscugnizzo76 : RT @loscugnizzo76: Il Napoli nel sorteggio dei play off per approdare agli ottavi di Europa League può incontrare una di queste squadre Ba… - loscugnizzo76 : Il Napoli nel sorteggio dei play off per approdare agli ottavi di Europa League può incontrare una di queste squadr… - calcioesport360 : 3?? Retrocesse in Europa League: ???? Lipsia ???? Porto ???? Borussia Dortmund ???? Sheriff ???? Barcellona ???? Atalanta ???? Si… -