Ranking Uefa, c'è il sorpasso di un'italiana! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ranking Uefa – La fase a gironi delle tre competizioni europee Uefa è terminata e il Ranking riserva, come ogni anno, sorprese e certezze: a formare il podio troviamo Bayern Monaco (133 punti), Manchester City con 124 punti e Liverpool a quota 122. Ranking Uefa Champions LeagueTra le italiane solo la Juventus (ottava) compare nelle prime 10, mentre vola all'undicesimo posto. La vera sorpresa, però, è il Napoli di Spalletti che scavalca l'Inter di appena un punto portandosi in 23esima posizione. Atalanta 25esima, il Milan precipita al 43esimo posto. Matteo Brignone

