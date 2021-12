Raiola: «Pogba al Bayern? Forse l’offerta arrriverà domani…» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mino Raiola, agente di Paul Pogba, ha parlato del possibile futuro del centrocampista francese: le sue dicharazioni Intervistato da Sport1, Mino Raiola ha parlato così del possibile futuro di Paul Pogba. Pogba IN BUNDESLIGA – «Non è possibile un suo trasferimento in Bundesliga perché la mentalità tedesca è diversa. Non possono e non vogliono pagare questi stipendi così alti. L’unico club tedesco che potrebbe farlo è il Bayern Monaco, ma nemmeno loro possono arrivare allo stipendio di Paul. I tedeschi sono in fondo alla piramide salariale internazionale». FUTURO Pogba – «Abbiamo tante offerte per lui, tra cui un prolungamento di contratto. Vedremo cosa è meglio per lui. Offerta dal Bayern? Non ancora, ma Forse arriverà domani. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mino, agente di Paul, ha parlato del possibile futuro del centrocampista francese: le sue dicharazioni Intervistato da Sport1, Minoha parlato così del possibile futuro di PaulIN BUNDESLIGA – «Non è possibile un suo trasferimento in Bundesliga perché la mentalità tedesca è diversa. Non possono e non vogliono pagare questi stipendi così alti. L’unico club tedesco che potrebbe farlo è ilMonaco, ma nemmeno loro possono arrivare allo stipendio di Paul. I tedeschi sono in fondo alla piramide salariale internazionale». FUTURO– «Abbiamo tante offerte per lui, tra cui un prolungamento di contratto. Vedremo cosa è meglio per lui. Offerta dal? Non ancora, maarriverà domani. ...

