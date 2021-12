Raiola: «Haaland? Può cambiare squadra in estate, in quattro su di lui» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Mino Raiola spaventa il Borussia Dortmund. Le parole del potente procuratore sul possibile trasferimento di Haaland Nella lunga intervista concessa ai microfoni di Sport 1, Mino Raiola ha parlato inevitabilmente di Erling Haaland. Ecco cosa ha detto il procuratore sul futuro del norvegese. FUTURO – «Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona o ????Manchester City: questi sono i grandi club in cui può andare. Il City ha vinto il campionato cinque volte negli ultimi anni, molto più dello United. Quando ci siamo trasferiti al Dortmund, sapevamo tutti che questo passo sarebbe arrivato». TEMPISTICHE – «Forse quest’estate, forse l’estate dopo. Ma c’è una grande possibilità che Erling lasci quest’estate. Vedremo. È uno che vuole crescere, che cerca nuove sfide. E ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Minospaventa il Borussia Dortmund. Le parole del potente procuratore sul possibile trasferimento diNella lunga intervista concessa ai microfoni di Sport 1, Minoha parlato inevitabilmente di Erling. Ecco cosa ha detto il procuratore sul futuro del norvegese. FUTURO – «Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona o ????Manchester City: questi sono i grandi club in cui può andare. Il City ha vinto il campionato cinque volte negli ultimi anni, molto più dello United. Quando ci siamo trasferiti al Dortmund, sapevamo tutti che questo passo sarebbe arrivato». TEMPISTICHE – «Forse quest’, forse l’dopo. Ma c’è una grande possibilità che Erling lasci quest’. Vedremo. È uno che vuole crescere, che cerca nuove sfide. E ...

