Raiola | “Grandi club su Haaland | possibile addio al Dortmund in estate”

La separazione tra Erling Haaland e Borussia Dortmund potrebbe essere più vicina di quanto si pensa. "Bayern, Real, Barcellona, City: questi sono i Grandi club in cui può andare" ha detto Mino Raiola, agente dell'attaccante norvegese. "Quando ci siamo trasferiti al Dortmund, sapevamo tutti che questo passo sarebbe arrivato" ha spiegato Raiola in un'intervista rilasciata all'emittente tedesca Sport 1. Il procuratore però non precisa quando avverrà questo trasferimento: "Forse quest'estate, forse l'estate successiva". "Ma c'è una grande possibilità che Erling lasci quest'estate. Vedremo" ha aggiunto Raiola.

