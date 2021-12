Rai | il 15 dicembre scatta lo sciopero

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Rai Ondata di scioperi in arrivo. Nei prossimi giorni avranno inizio una serie di mobilitazioni sindacali che riguarderanno vari settori, dalla scuola al trasporto pubblico. E per i16è in programma logenerale di Cgil e Uil. Tra le astensioni dal lavoro annunciate ce n’è anche una che riguarderà la Rai. Per il servizio pubblico il giorno X sarà mercoledì 15prossimo: per quella data è giàta l’allerta per il conseguente stravolgimento dei palinsesti di Viale Mazzini. A scioperare saranno infatti i lavoratori della Rai non giornalisti; dunque il personale che si occupa della realizzazione e della messa in onda delle principali trasmissioni. Soprattutto di quelle del daytime, in diretta. E’ facilmente intuibile che il contraccolpo della mobilitazione si farà sentire, comportando delle ...