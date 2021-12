Quirinale | toto-candidati | voi preferireste Casini o Amato?

Advertising

Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: La Tortora invece, tutta feliciona e convinta, annuncia che sarà ancora il gran visir dello zerovirgola 'a dare le cart… - Venice_Mariposa : RT @Moonlightshad1: La Tortora invece, tutta feliciona e convinta, annuncia che sarà ancora il gran visir dello zerovirgola 'a dare le cart… - DiegoNatoli2 : RT @Moonlightshad1: La Tortora invece, tutta feliciona e convinta, annuncia che sarà ancora il gran visir dello zerovirgola 'a dare le cart… - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: La Tortora invece, tutta feliciona e convinta, annuncia che sarà ancora il gran visir dello zerovirgola 'a dare le cart… - Canio44536762 : RT @Moonlightshad1: La Tortora invece, tutta feliciona e convinta, annuncia che sarà ancora il gran visir dello zerovirgola 'a dare le cart… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale toto

QUOTIDIANO NAZIONALE

..., ancora per poco, e papa Francesco è forse l'atto finale che fa calare il sipario sul 'bis' chiesto alla Scala a Mattarella, scrive il Corriere della sera che aggiorna il borsino del- ......motivo per cui moltissimi italiani coltivano la speranza di vedere ancora Mattarella al... chi mai rinuncerebbe a fare il ministro? Naturalmente il segretario del Pd non entra nel- nomi.L'ultimo segnale che allontana il secondo mandato di Sergio Mattarella arriva dal fitto calendario impartito dal protocollo presidenziale.Una donna Presidente della Repubblica? Tra i tanti nomi che circolano, spicca Emma Bonino, Elisabetta Casellati e Marta Cartabia ...