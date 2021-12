Quirinale, la mossa della Cartabia per convincere la Meloni (Di venerdì 10 dicembre 2021) È ministra di Mario Draghi ma è anche la sua riserva per il Quirinale. Marta Cartabia è ritornata in pista per l’alto Colle. Dopo il difficile passaggio della riforma del processo penale, che l’ha vista in difficoltà, la titolare del dicastero della Giustizia ha ri-scalato la classifica di chi può succedere a Sergio Mattarella. Non è più un mistero che da mercoledì sera Cartabia può vantare nel suo curriculum vitae anche la bollinatura di Giorgia Meloni. La ministra ha risposto positivamente all’invito di Atreju e non a caso la platea del Natale dei conservatori le ha riservato una serie di applausi. Passaggio chiave dell’intervento della Cartabia: «Questa è la terza puntata di un dialogo serrato che si è instaurato con Giorgia Meloni. ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 dicembre 2021) È ministra di Mario Draghi ma è anche la sua riserva per il. Martaè ritornata in pista per l’alto Colle. Dopo il difficile passaggioriforma del processo penale, che l’ha vista in difficoltà, la titolare del dicasteroGiustizia ha ri-scalato la classifica di chi può succedere a Sergio Mattarella. Non è più un mistero che da mercoledì serapuò vantare nel suo curriculum vitae anche la bollinatura di Giorgia. La ministra ha risposto positivamente all’invito di Atreju e non a caso la platea del Natale dei conservatori le ha riservato una serie di applausi. Passaggio chiave dell’intervento: «Questa è la terza puntata di un dialogo serrato che si è instaurato con Giorgia. ...

