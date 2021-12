Quirinale: Conte, ‘spostare Draghi da P.Chigi non sarebbe indolore’ (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Non voglio ragionare se Draghi va al Colle o rimane a palazzo Chigi… Chiaramente ognuno può avere le opinioni che ritiene, ma è evidente che ora il premier Mario Draghi è un elemento di equilibrio del sistema e del governo Italia, spostare Draghi” da palazzo Chigi è una ”questione che va valutata in tutte le implicazioni e non è una cosa che non lascerebbe del tutto senza conseguenze”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Non voglio ragionare seva al Colle o rimane a palazzo… Chiaramente ognuno può avere le opinioni che ritiene, ma è evidente che ora il premier Marioè un elemento di equilibrio del sistema e del governo Italia, spostare” da palazzoè una ”questione che va valutata in tutte le implicazioni e non è una cosa che non lascerebbe del tutto senza conseguenze”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe, ospite di Adnkronos Live. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

carlosibilia : Per Fontana (vicesegretario Lega) il cdx comincerà il confronto sul Quirinale da Renzi e dai centristi: “sono i più… - CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - ilriformista : Il #Pd e #Letta offrono il seggio delle suppletive di Roma a #Conte con l’obiettivo di rinsaldare l’alleanza e in o… - rosarioT1970 : RT @mariamacina: Poi dicono che è Renzi che trama con la Destra. Hanno semplicemente sbagliato indirizzo... - SBerritta : RT @RadioRadicale: Il #Parlamento confuso di fronte alla corsa per il #Quirinale: 'né #Letta, né #Conte hanno il coraggio di formulare un l… -