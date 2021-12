Quirinale: Calenda, Cartabia sarebbe bella novità (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Io penso che bisognerebbe fare un patto di legislatura con Draghi. Le forze politiche si impegnano a completare delle riforme, con Draghi a fare il presidente del Consiglio. Eleggere la Cartabia a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Io penso che bisognerebbe fare un patto di legislatura con Draghi. Le forze politiche si impegnano a completare delle riforme, con Draghi a fare il presidente del Consiglio. Eleggere laa ...

Advertising

iconanews : Quirinale: Calenda, Cartabia sarebbe bella novità - giorgiovascotto : RT @carlo1493: Da che parte? DDLZan: Vaticano o Vessati? Sciopero generale: CGIL o CISL? Roma 1: Perché con #Conte ha deciso lui mentre sen… - fabiospes1 : @BimbiMeb @ancarola1973 Se ne parla da giorni e non solo di lei e sulla partita Quirinale Calenda non ha nessun peso. - ilriformista : Lavori in corso per includere #Meloni nelle trattative per il #Quirinale, con #Letta e #Renzi ‘stranamente’ in sint… - TV7Benevento : Quirinale: Calenda, 'basta melina, chiediamo a Draghi di restare a Chigi'... -