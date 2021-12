“Qui è l’inferno” Spaventoso incidente stradale | il bilancio è pesantissimo | 53 morti e decine di feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Almeno 53 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite quando un camion carico di migranti per si è ribaltato giovedì su un’autostrada. L’è avvenuto appena fuori la città di Tuxtla Gutierrez, il più grande insediamento dello stato messicano del Chiapas. Apparentemente il rimorchio si è ribaltato mentre tentava di farsi strada attraverso una curva pericolosa ad alta velocità, finendo per schiantarsi contro la base d’acciaio di un ponte pedonale. Luis Manuel Moreno, capo della Protezione civile del Chiapas, ha dichiarato che oltre alle 53 persone uccise, almeno altre 58 sono rimaste ferite. Moreno ha aggiunto che almeno 40 dei 58erano gravi e ha aggiunto che il peso delle persone all’interno del camion potrebbe aver contribuito al suo ribaltamento. Le nazionalità delle vittime non sono state confermate, anche se Moreno ha ...