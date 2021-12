QUESTIONE DI MODULI – Napoli-Empoli: questione tattica e probabili formazioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Napoli affronta L’Empoli per ritrovare la vittoria in campionato tattica Napoli-Empoli – Domenica 12 dicembre allo Stadio Maradona, ore 20.45 andrà in scena Napoli-Empoli. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilaffronta L’per ritrovare la vittoria in campionato– Domenica 12 dicembre allo Stadio Maradona, ore 20.45 andrà in scena. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

gabbores : @FabioRussello Non è questione di moduli. È questione di calciatori. Alex Sandro non supera la linea di metà campo… - Daniele85124454 : @fran_ce5co Per me non è una questione di moduli o meglio non è il problema principale. Onore a Correa che è stato… -