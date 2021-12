‘Question time’ da remoto, la De Stasio non ci sta: “Da svolgere in presenza come gli altri Consigli” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl ‘Question time’ di palazzo Mosti? Va svolto in presenza e non da remoto, come i Consigli Comunali ‘ordinari’. E’ la richiesta di Rosetta De Stasio, di ‘Prima Benevento‘. Di seguito la sua nota: “Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 14 Dicembre, ore 9,30, con partecipazione dei Consiglieri “da remoto” e quindi senza la presenza in aula. La seduta sarà dedicata alle risposte che l’Amministrazione deve fornire alle interrogazioni inoltrate dai Consiglieri comunali di opposizione. E’ del tutto evidente che l’oggetto delle interrogazioni è di notevole interesse pubblico, considerato che nelle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIldi palazzo Mosti? Va svolto ine non daComunali ‘ordinari’. E’ la richiesta di Rosetta De, di ‘Prima Benevento‘. Di seguito la sua nota: “Il Presidente delo Comunale ha convocato ilo Comunale per il giorno 14 Dicembre, ore 9,30, con partecipazione deieri “da” e quindi senza lain aula. La seduta sarà dedicata alle risposte che l’Amministrazione deve fornire alle interrogazioni inoltrate daieri comunali di opposizione. E’ del tutto evidente che l’oggetto delle interrogazioni è di notevole interesse pubblico, considerato che nelle ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Question time' da remoto, la De Stasio non ci sta: 'Da svolgere in presenza come gli altri Consigli' **… - comunebologna : Oggi alle 11.30 in videoconferenza seduta di Question time. Potete seguirla in streaming sul nostro canale YouTube… - VivereGubbio : L'Assemblea legislativa dell'Umbria convocata per martedì. All'ordine del giorno: question time, Def, bilancio, moz… - VivereSpoleto : L'Assemblea legislativa dell'Umbria convocata per martedì. All'ordine del giorno: question time, Def, bilancio, moz… - VivereTerni : L'Assemblea legislativa dell'Umbria convocata per martedì. All'ordine del giorno: question time, Def, bilancio, moz… -