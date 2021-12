Quei Giochi troppo politici (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Insieme per un futuro condiviso.” Non tanto insieme verrebbe da dire dato che il governo statunitense ha azzoppato il motto olimpico, scegliendo il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino 2022 (dal 4 al 20 febbraio). Gli Stati Uniti non manderanno alcun rappresentante diplomatico ufficiale, mentre tutti gli atleti e gli allenatori parteciperanno all’evento. Bloccare gli atleti sarebbe stato troppo. Anche perché sciatori, slittini e pattinatori sono oggettivamente poco coinvolti rispetto “al genocidio e ai crimini contro l’umanità nello Xinjiang (la regione del nord-ovest cinese in cui vive la minoranza musulmana uigura, n.d.a.) e ad altre violazioni dei diritti umani”, che sono i motivi della scelta dell’amministrazione Biden, come affermato dalla portavoce Psaki. Pechino sarà la prima città in assoluto a ospitare sia le Olimpiadi estive sia quelle ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) "Insieme per un futuro condiviso.” Non tanto insieme verrebbe da dire dato che il governo statunitense ha azzoppato il motto olimpico, scegliendo il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino 2022 (dal 4 al 20 febbraio). Gli Stati Uniti non manderanno alcun rappresentante diplomatico ufficiale, mentre tutti gli atleti e gli allenatori parteciperanno all’evento. Bloccare gli atleti sarebbe stato. Anche perché sciatori, slittini e pattinatori sono oggettivamente poco coinvolti rispetto “al genocidio e ai crimini contro l’umanità nello Xinjiang (la regione del nord-ovest cinese in cui vive la minoranza musulmana uigura, n.d.a.) e ad altre violazioni dei diritti umani”, che sono i motivi della scelta dell’amministrazione Biden, come affermato dalla portavoce Psaki. Pechino sarà la prima città in assoluto a ospitare sia le Olimpiadi estive sia quelle ...

