Quanti soldi ha guadagnato Magnus Carlsen vincendo il Mondiale di scacchi? Montepremi e cifre milionarie!

Magnus Carlsen ha vinto il Mondiale 2021 di scacchi. Il norvegese ha conquistato il quinto titolo iridato consecutivo, entrando sempre più nella leggenda di questo sport. Il 31enne ha regalato grandissimo spettacolo a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove ha schiacciato il russo Ian Nepomniachtchi col punteggio finale di 7,5 a 3,5 e ha chiuso i conti con addirittura tre partite di anticipo sulla naturale chiusura della competizione. Il padrone indiscusso della disciplina della mente è stato imbrigliato in cinque patte in avvio del torneo, poi al sesto incontro ha svoltato e ha vinto dopo una battaglia serratissima durata otto ore. In quel frangente tutto sembrava indirizzato verso il sesto pareggio consecutivo, ma Carlsen ci ha creduto e ha piazzato una stoccata micidiale.

