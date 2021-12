Puglia, vaccini anti corona virus per i bambini fra 5 ed 11 anni: 82 scuole già disponibili per diventare hub Dal 16 dicembre le somministrazioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) In Puglia sono già 82 gli istituti scolastici che hanno dato disponibilità a trasformarsi in hub vaccinali per le somministrazioni anti corona virus ai bambini in età fra i 5 e gli 11 anni. Elenco che si incrementerà certamente nelle prossime ore, nella prospettiva di avvio di questa fase della campagna vaccinale il 16 dicembre. L'articolo Puglia, vaccini anti corona virus per i bambini fra 5 ed 11 anni: 82 scuole già disponibili per diventare hub <small class="subtitle">Dal 16 dicembre le ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 10 dicembre 2021) Insono già 82 gli istituti scolastici che hanno datotà a trasformarsi in hub vaccinali per leaiin età fra i 5 e gli 11. Elenco che si incrementerà certamente nelle prossime ore, nella prospettiva di avvio di questa fase della campagna vaccinale il 16. L'articoloper ifra 5 ed 11: 82giàperhub Dal 16le ...

Advertising

_COSMOPOLIS_ : ?? CosmoNews delle 13 del #10dicembre ??Operazione Taras,sgominato traffico di più di 2000 reperti archeologici ?? Pu… - princigallomich : VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 9.12: PUGLIA SUPERA MEDIA NAZIONALE DELLE DOSI BOOSTER - BitontoLiveIt : #Bitonto Vaccini: Puglia sopra la media nazionale per terze dosi 40-69 anni - BitontoLiveIt : Vaccini: Puglia sopra la media nazionale per terze dosi 40-69 anni - infoitsalute : Obbligo vaccinale per personale scolastico. In Puglia vaccini a scuola per bambini -