Puglia | maltempo | allerta per vento fino a burrasca forte Protezione civile | previsioni meteo

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 22 per dodici ore. Si prevedono "venti occidentali tendenti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte specie sui settori ionici." Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia.

