Psi | domani e domenica l' Avanti! festeggia i 125 anni

Roma, 10 dic (Adnkronos) - La Festa dell'Avanti! si terrà quest'anno a dicembre, in una due giorni che prenderà il via domani, 11 dicembre, a Roma dalle 10 fino alle 19 e terminerà domenica 12 dicembre alle 14. Lo rende noto il Partito socialista. Ricorre infatti il 125mo anniversario dalla nascita del quotidiano socialista – il primo numero uscì il 25 dicembre 1896 sotto la direzione di Leonida Bissolati - ed oggi è ancora organo ufficiale del Psi nella sua versione on line. La festa si svolgerà presso la 'Società Romana nuoto' - via lungotevere in Augusta (fronte Ara Pacis), circolo per lunghi anni presieduto da Bissolati e frequentato da Anna Kuliscioff. Il Psi ripercorrerà la storia dell'Avanti! attraverso il coinvolgimento di politici, accademici e intellettuali, gli ex direttori ...

