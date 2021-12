Psi: domani e domenica l’Avanti! festeggia i 125 anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic (Adnkronos) – La Festa dell’Avanti! si terrà quest’anno a dicembre, in una due giorni che prenderà il via domani, 11 dicembre, a Roma dalle 10 fino alle 19 e terminerà domenica 12 dicembre alle 14. Lo rende noto il Partito socialista. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic (Adnkronos) – La Festa delsi terrà quest’anno a dicembre, in una due giorni che prenderà il via, 11 dicembre, a Roma dalle 10 fino alle 19 e terminerà12 dicembre alle 14. Lo rende noto il Partito socialista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Psi: domani e domenica l'Avanti! festeggia i 125 anni... - Hooverphonic_ : Non ricordo se domani devo andare dalla psi alle 9 o alle 9:30 nel dubbio sono qua - ILCARRODIPELLE1 : @Psi0_ Psi ma anche senza Leao domani la partita la vince chi fa un gol in più dell'avversario - deIenadiary : in teoria questo pomeriggio avrei avuto la psi e ieri pomeriggio la revisione di pubblicità ma siccome il prof all'… -