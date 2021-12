Pronostici di oggi 11 dicembre, Milan, Juve, Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea, Liverpool (Di sabato 11 dicembre 2021) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 11 dicembre, come da tradizione un sabato di campionato con tante big in campo. In serie A tocca a Milan e Juve, i rossoneri impegnati sul campo dell’Udinese e i bianconeri su quello del Venezia, di scena anche la Fiorentina contro la Salernitana. In Ligue 1 all’opera InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 11 dicembre 2021) Eccoci dunque al riepilogo deidi11, come da tradizione un sabato di campionato con tante big in campo. In serie A tocca a, i rossoneri impegnati sul campo dell’Udinese e i bianconeri su quello del Venezia, di scena anche la Fiorentina contro la Salernitana. In Ligue 1 all’opera InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Pronostici di oggi 11 dicembre, Milan, Juve, Bayern Monaco, Manchester City, - blab_live : #Pronostici #marcatori oggi: quote, analisi e dritte di #Ajax1 - ilveggente_it : ?? Nei nostri #pronostici di oggi venerdì 10 dicembre si parte con l'analisi dei maggiori campionati europei… - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Cremonese Vs #Crotone è una gara della diciassettesima giornata di Serie B che giocherà oggi alle 18.0… - theblitzit : ?? Oggi torna “Cover 2”, il podcast più irriverente del football americano! Non perdetevi le nostre impressioni su… -