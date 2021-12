Produzione industriale in calo a ottobre (Di venerdì 10 dicembre 2021) A ottobre torna a scendere la Produzione industriale italiana, con un calo dello 0,6% rispetto al mese precedente. Lo rileva l’Istat, evidenziando però che nella media del trimestre agosto-ottobre il livello della Produzione cresce dello 0,6% a confronto con il periodo maggio-luglio. fsc/sat/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Atorna a scendere laitaliana, con undello 0,6% rispetto al mese precedente. Lo rileva l’Istat, evidenziando però che nella media del trimestre agosto-il livello dellacresce dello 0,6% a confronto con il periodo maggio-luglio. fsc/sat/ su Il Corriere della Città.

