Probabili formazioni Sassuolo-Lazio | diciassettesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di domenica 12 dicembre nella cornice del Mapei Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Arbitra Sozza. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Berardi, Scamacca e Raspadori nel tridente, in attesa del rientro a pieno regime di Boga, che dovrebbe partire dalla panchina. Frattesi, Lopez e Matheus Henrique a centrocampo.– Felipe Anderson, Immobile e Pedro in attacco. Ma non ci sarà Milinkovic-Savic per squalifica: pronto Basic. Le...