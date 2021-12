Probabili formazioni Roma-Spezia: diciassettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Roma-Spezia, match della diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti. Si gioca all’Olimpico alle 20:45 di lunedì 13 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Roma – Spazio al 3-4-2-1 con Abraham e Shomurodov supportati da Mkhitaryan. Veretout e Cristante a centrocampo. Squalificati Zaniolo e Mancini. Spezia – Manaj e Nzola confermati in attacco nel 3-5-2. Bastoni e Gyasi sulle fasce. Le Probabili formazioni Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Tutto pronto per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti. Si gioca all’Olimpico alle 20:45 di lunedì 13 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Spazio al 3-4-2-1 con Abraham e Shomurodov supportati da Mkhitaryan. Veretout e Cristante a centrocampo. Squalificati Zaniolo e Mancini.– Manaj e Nzola confermati in attacco nel 3-5-2. Bastoni e Gyasi sulle fasce. Le(3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, ...

