Probabili formazioni Napoli-Empoli | diciassettesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di domenica 12 dicembre nella cornice del ‘Maradona’. Grande attesa per questa sfida con le due squadre in campo con l’obiettivo dei tre punti. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spalletti proverà a recuperare in extremis Anguissa, Insigne e Ruiz. Ma sono tutti in dubbio.– Di Francesco favorito su Cutrone dall’inizio per far coppia con Pinamonti, unico intoccabile. Sulla trequarti serrato ballottaggio Henderson-Bajrami. Le...