Probabili formazioni Fiorentina-Salernitana | diciassettesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di sabato 11 dicembre nella cornice del Franchi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito lescelte di formazione dei due allenatori di. LEDELLE PARTITE ORARI 17ESIMA– Spazio al 4-3-3 con Vlahovic al centro dell’attacco. Nessun turno di riposo per il bomber, supportato da ...