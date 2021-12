Prima ordinanza cautelare italiana contro il greenwashing (Di venerdì 10 dicembre 2021) Prima ordinanza cautelare di un Tribunale italiano in materia di greenwashing: a emetterla è stato il Tribunale di Gorizia, dopo un ricorso d’urgenza presentato da Alcantara nei confronti di una società che commercializza una materiale utilizzato anche su alcuni modelli di auto. bla/abr/grt su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021)di un Tribunale italiano in materia di: a emetterla è stato il Tribunale di Gorizia, dopo un ricorso d’urgenza presentato da Alcantara nei confronti di una società che commercializza una materiale utilizzato anche su alcuni modelli di auto. bla/abr/grt su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Arriva la prima ordinanza cautelare contro il greenwashing in Italia - messina_oggi : Arriva la prima ordinanza cautelare contro il greenwashing in ItaliaMILANO (ITALPRESS) - Arriva la prima ordinanza… - Ljuba2000 : Arriva la prima ordinanza cautelare contro il greenwashing in Italia Agenzia di stampa Italpress - Italpress - nestquotidiano : Arriva la prima ordinanza cautelare contro il greenwashing in Italia -