Pressioni russe su Kiev continuano in attesa prossima mossa Biden

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe, in una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, ha parlato dell'impegno "incrollabile" degli Stati Uniti per la sovranità e l'integrità ...

E mentre l'Ucraina cerca di entrare nella NATO, dicendo di temere un'invasione di decine di migliaia di trupperaccolte vicino al suo confine, Mosca afferma che la sua posizione è puramente ...La Casa Bianca ha inoltre smentito che gli Stati Uniti stiano facendosull'Ucraina per ... il dispiegamento delle truppeè stata 'un'aggressione' contro l'Ucraina e l'origine della ...Milano, 10 dic. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden , in una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, ha ...Taipei vede ridursi a 14 il numero dei Paesi con cui ha rapporti diplomatici ufficiali, tra cui il Vaticano unico in Europa ...