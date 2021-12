Preghiera della sera 10 Dicembre 2021: “Concedimi di cantare con gli Angeli” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Concedimi di cantare con gli Angeli”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 10 dicembre 2021) “dicon gli”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

