Potenza, due uomini trovati morti in casa. Trovata una bombola nella stanza dove dormivano, si sospetta la fuga di gas (Di venerdì 10 dicembre 2021) Due cadaveri sono stati trovati in mattinata in una casa a Brienza, in provincia di Potenza. L’abitazione si trova in località Monte, che si trova a 7 chilometri dal centro abitato e dove abitano 24 persone. I due uomini morti lavoravano in una ditta che si occupava della cura del bosco ed erano di nazionalità romena. I colleghi, non vedendoli arrivare, sono andati a cercarli in casa, scoprendo così i cadaveri. Secondo quanto riportato, nella stanza dove dormivano i due è stata Trovata una bombola di gas, usata probabilmente per riscaldarsi, e così si è pensato che la morte sia stata causata da una fuga di gas all’interno della casa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Due cadaveri sono statiin mattinata in unaa Brienza, in provincia di. L’abitazione si trova in località Monte, che si trova a 7 chilometri dal centro abitato eabitano 24 persone. I duelavoravano in una ditta che si occupava della cura del bosco ed erano di nazionalità romena. I colleghi, non vedendoli arrivare, sono andati a cercarli in, scoprendo così i cadaveri. Secondo quanto riportato,i due è stataunadi gas, usata probabilmente per riscaldarsi, e così si è pensato che la morte sia stata causata da unadi gas all’interno della. ...

