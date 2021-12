Possibile ok al vaccino Novavax entro fine anno (Di venerdì 10 dicembre 2021) BRUXELLES – . L’Agenzia europea del farmaco (Ema) potrebbe concludere la valutazione per la commercializzazione del vaccino anti-Covid “Nuvaxovid”, e tutto ciò “prima della fine dell’anno”. Lo riferisce la stessa Ema, sottolineando che questo vaccino “fornirà una nuova opzione per vaccinare le persone nell’Ue e nel mondo”. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Proteste sui vaccini, Toti: “Quel che sento sa più di politica” Bimbo di 10 anni privo di green pass, gli viene vietato l’ingresso in biblioteca Farmaci anti-Covid offerti on line, 30 siti oscurati dai Nas Coronavirus nel mondo oggi lunedì 30 marzo Ottimismo sul vaccino contro il Coronavirus vaccino del 1921 contro tubercolosi può ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) BRUXELLES – . L’Agenzia europea del farmaco (Ema) potrebbe concludere la valutazione per la commercializzazione delanti-Covid “Nuvaxovid”, e tutto ciò “prima delladell’”. Lo riferisce la stessa Ema, sottolineando che questo“fornirà una nuova opzione per vaccinare le persone nell’Ue e nel mondo”. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Proteste sui vaccini, Toti: “Quel che sento sa più di politica” Bimbo di 10 anni privo di green pass, gli viene vietato l’ingresso in biblioteca Farmaci anti-Covid offerti on line, 30 siti oscurati dai Nas Coronavirus nel mondo oggi lunedì 30 marzo Ottimismo sulcontro il Coronavirusdel 1921 contro tubercolosi può ...

