Porto | Conceicao sospeso 15 giorni per un attacco all’arbitro

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’allenatore delSergiodovrà scontare quindicidi sospensione inflitti dalla Commissione disciplinare della Federcalcioghese per aver criticato l’arbitraggio al termine della partita contro il Belenenses giocata nel febbraio scorso. Il tecnico dovrà pagare anche una multa di 7.650 euro per “aver leso l’onore e la reputazione del direttore di gara“, che ha anche “diffamato”. Queste le parole dinella scorsa stagione all’indirizzo del direttore di gara: “Sei debole e una persona cattiva, ci hai rubato due campionati, scrivi tutto, sei una vergogna, sei un ladro”. SportFace.

