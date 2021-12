Porte girevoli tra toghe e politica Un errore affossare la legge M5S Parla Saitta | capogruppo in Commissione Giustizia | “Chi si candida non può tornare a fare il pm o il giudice”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Onorevole Eugenio, sembra proprio che dopo il caso Maresca laha scoperto lo scandalo delle. Eppure quando l’ex ministro dellaBonafede aveva cercato di porre rimedio al fenomeno, nessuno lo ha seguito. Come mai? “Il fenomeno delle cosiddette ‘’, così come quello delle degenerazioni del correntismo, non sono fenomeni nuovi ma sono esplosi negli ultimi anni: quello che è stato definito il ‘caso Maresca’ è solo l’ultimo in ordine di tempo. La riforma Bonafede è coraggiosa, cioè proprio quello che serve per recedere questi legami, e siamo contenti che si parta da quella base”. Dopo il via libera al ritorno in magistratura di Maresca dato dal Csm, tra i tanti che ora si scandalizzano c’è il vicepresidente Ermini. Ma il ...