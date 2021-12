Popolari Riformisti Liberali | nasce a Napoli un nuovo partito | Cirino Pomicino tra i promotori

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Ecco i Popolari Riformisti: tra i promotori Cirino Pomicino - newsdinapoli : Popolari Riformisti Liberali, nasce a Napoli un nuovo partito #Politica - fattidinapoli : Napoli: Nasce il partito dei Popolari Riformisti Liberali - - ildenaro_it : #Popolari #Riformisti #Liberali: partito “delle persone e delle idee”, aperto, identitario e plurale. Tra i promoto… - larampait : #PopolariRiformistiLiberali, nasce a #Napoli un nuovo partito -

Ultime Notizie dalla rete : Popolari Riformisti

Il partito " proprio così, partito e non movimento o altro di fluido " si chiameràe Liberali. L'Assemblea costituente si sarebbe dovuta tenere in settimana ma l'aumento dei ...liberali' è il nome del nuovo partito che nascerà a Napoli e che vede tra i promotori l'ex ministro Paolo Cirino Pomicino , l'ex europarlamentare Erminia Mazzoni , l'ex deputato ...Presentazione sabato 11 dicembre al Grand Hotel Vesuvio. «Abbiamo una proposta per salvare Napoli dal Dissesto, la firmano anche Eugenio Mazzarella e Umberto Ranieri» ...Ancora lui. Paolo Cirino Pomicino. ‘O ministro per antonomasia a Napoli e per gli addetti ai lavori che ne hanno seguito le gesta – fortune e sfortune – quando era uno degli uomini più potenti del Pae ...