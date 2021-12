Poliziotto ammanetta un uomo alla propria moto e lo costringe a corrergli dietro lungo la strada | polemiche in Brasile – Video

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ci troviamo a San Paolo, in. Un, come si vede nel, èto a unadella polizia; ilguida il veicolo e lo “trascina”uno. La scena, che ha dell’incredibile, si è svolta vicinostazione di polizia della città. Il filmato è stato diffuso, tra le altre emittenti, dCnn Brasil, suscitando enormi. L’to è un presunto spacciatore e l’arresto è stato convalidato. Secondo le spiegazioni della polizia, l’agente lo ha bloccato etopoiché, essendo da solo, non sapeva come portarlo via.Twitter/O ...

Advertising

ilfattovideo : Poliziotto ammanetta un uomo alla propria moto e lo costringe a corrergli dietro lungo la strada: polemiche in Bras… - ilgiornale : Poliziotto senza auto costretto ad ammanettare un presunto spacciatore alla moto per portarlo alla stazione di poli… - InFoDifesa : #Poliziotto ammanetta lo #Spacciatore alla #Moto e lo costringe a correre con lui - -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotto ammanetta

E sui social è montta la polemica che si rifà al black lives matter: "trascina un ragazzo nero ammanettato a una moto in Av. La scena è medievale e spaventosa ". E si legge ancora: " Un ...SPACCIATORE ALLA MOTO Da www.blitzquotidiano.it Arresto singolare in Brasile, dove unha ammanettato un presunto spacciatore alla sua moto di servizio, costringendolo a ...Poliziotto senza auto costretto ad ammanettare un presunto spacciatore alla moto per portarlo alla stazione di polizia per convalidare il fermo ...na scena che anche nei film sarebbe stata davvero clamorosa. È accaduto in Brasile dove un poliziotto si è reso protagonista di ...