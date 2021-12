Pnrr: Conte, 'raggiungere obiettivi, M5S vigilerà, è obiettivo politico e morale' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Sul Pnrr "non ho elementi per dire se il governo sia in ritardo e se lo sia tutto il sistema, perché qui la questione non è solo il governo. Sicuramente però posso dire che il M5S sarà molto attento a vigile, monitorerà che tutto proceda speditamente e nei tempi prestabiliti, in modo efficace. Il Pnrr è il banco di prova dell'Italia, della sua capacità di mettere a terra gli investimenti, di raggiungere gli obiettivi". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live. Gli obiettivi del Pnrr "vanno centrati - prosegue l'ex premier - è un imperativo politico e morale nei confronti delle generazioni più giovani, per un sistema Italia più a misura delle nuove generazioni". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Sul"non ho elementi per dire se il governo sia in ritardo e se lo sia tutto il sistema, perché qui la questione non è solo il governo. Sicuramente però posso dire che il M5S sarà molto attento a vigile, monitorerà che tutto proceda speditamente e nei tempi prestabiliti, in modo efficace. Ilè il banco di prova dell'Italia, della sua capacità di mettere a terra gli investimenti, digli". Lo dice il leader del M5S Giuseppe, ospite di Adnkronos Live. Glidel"vanno centrati - prosegue l'ex premier - è un imperativonei confronti delle generazioni più giovani, per un sistema Italia più a misura delle nuove generazioni".

