"Pistola alla testa, come li ho affrontati". Rapinatori nella villa del re delle scarpe: Caovilla eroico, rivelazione sconolgente (Di venerdì 10 dicembre 2021) come se fossero dei clienti. Così Fernando Renè Caovilla, il re delle scarpe di lusso, ha trattato i suoi Rapinatori: "Abbiamo avuto paura, è ovvio. La situazione non era facile, con quei due uomini armati che ci tenevano sotto tiro. E così, ho fatto quello che faccio tutti i giorni: ho mantenuto la calma e parlato con loro, fino a trovare un punto d'incontro", racconta in una intervista a il Corriere della Sera. Lo stilista è stato vittima di una rapina lo scorso 2 dicembre, quando due uomini hanno assaltato la sua villa alle porte di Stra, in provincia di Venezia, minacciando la sua famiglia e fuggendo con un bottino che ammonterebbe a decine di migliaia di euro tra denaro e gioielli. "In quel momento in casa eravamo presenti solo io, mia moglie Paola e due domestici", dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021)se fossero dei clienti. Così Fernando Renè Cao, il redi lusso, ha trattato i suoi: "Abbiamo avuto paura, è ovvio. La situazione non era facile, con quei due uomini armati che ci tenevano sotto tiro. E così, ho fatto quello che faccio tutti i giorni: ho mantenuto la calma e parlato con loro, fino a trovare un punto d'incontro", racconta in una intervista a il Corriere della Sera. Lo stilista è stato vittima di una rapina lo scorso 2 dicembre, quando due uomini hanno assaltato la suaalle porte di Stra, in provincia di Venezia, minacciando la sua famiglia e fuggendo con un bottino che ammonterebbe a decine di migliaia di euro tra denaro e gioielli. "In quel momento in casa eravamo presenti solo io, mia moglie Paola e due domestici", dice ...

Advertising

GabbianoLiberty : @LaVeritVera1 @Piero3105 @manuelaiati @valy_s Altro che COVID, non vuoi prenderti il tetano (che è molto diffuso ne… - romvantic : RT @spieIthetea: ripensando ancora a quel “stammi alla larga” durato 1 secondo e dopo di che è stato tutto un gli dica che mi manca simone… - Armada69895228 : NON TE LA FANNO FIRMARE CON UNA PISTOLA ALLA TEMPIA, SEMMAI...QUINDI RESTA SOLO LA SAGGEZZA ED IL SANO RAGIONAMENTO… - jacknero63 : @Tersite66 @Antonio_Caramia @Cartabellotta una pistola alla tempia sarebbe 'servita' .. a molto di più del greenpass .. - albealias : RT @Signor_Chester: Allora ragazzi? Come si sta con la pistola alla tempia da parte dei criminali pedosatamisti psicopatici di Dovow? Prima… -